Воронка и разгром автозаправки: последствия взрыва в Махачкале
Вечером 14 августа на выезде из Махачкалы взорвалась автозаправка. Погибли более 30 человек, более 100 человек пострадали. В Дагестане объявлен траур. Последствия взрыва — в фоторепортаже РБК
Взрыв на заправке «Нафта-24» на севере Махачкалы произошел около 22:00. По данным МЧС, сначала загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на АЗС, где и взорвалась газовоздушная смесь.
По данным властей региона, сдетонировали емкости напротив заправки
Площадь пожара достигала 600 кв. м. Его потушили через несколько часов
По данным МЧС на утро вторника, погибли 35 человек. Больше 100 человек получили ранения. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа в республике днем траура. Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Свои соболезнования направили главы Белоруссии и Казахстана
На территории района, где произошел взрыв, ввели режим ЧС
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК
Власти региона также объявили о выплатах: 1 млн руб. семьям пострадавших, 400 тыс. руб. получившим тяжкий вред здоровью и 200 тыс. руб. — легкий вред
Из-за угрозы повторного взрыва власти перекрывали движение по федеральной трассе Махачкала — Астрахань. Утром 15 августа движение возобновилось