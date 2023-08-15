Воронка и разгром автозаправки: последствия взрыва в Махачкале

Взрыв на заправке «Нафта-24» на севере Махачкалы произошел около 22:00. По данным МЧС, сначала загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на АЗС, где и взорвалась газовоздушная смесь.

По данным властей региона, сдетонировали емкости напротив заправки