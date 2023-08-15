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МЧС сообщило о 35 погибших после взрыва в Махачкале

МЧС: при взрыве в Махачкале погибли 35 человек
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

При взрыве в Махачкале погибли 35 человек. Об этом сообщило МЧС России. Ранее Минздрав сообщал о 33 погибших, из них трое были детьми.

Во время взрыва пострадали 80 человек — 17 лечатся амбулаторно, 63 — в больнице. Из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших 16 человек — дети, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На место выехали специалисты Федерального центра медицины катастроф и из московских больниц.

МЧС сообщило о 35 погибших после взрыва в Махачкале
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Взрыв на автозаправке «Нафта-24» на севере Махачкалы произошел примерно в 22:00 14 августа. По данным МЧС, загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь.

Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что взрыв произошел из-за детонации емкостей напротив автозаправки. В районе отключили подачу газа из-за угрозы повторного взрыва.

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По данным МЧС, огонь охватил 600 кв. м, его удалось потушить за четыре часа. Губернатор пообещал «материальную и моральную» помощь семьям погибших. В регионе объявлен день траура.

Для помощи пострадавшим при взрыве на АЗС вылетел замглавы Минздрава Виктор Фисенко.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть более двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы. Дело передали центральному аппарату СК.

Теги
Махачкала взрыв АЗС Дагестан
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