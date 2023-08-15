Как выглядит заправка, на которой в Махачкале произошел взрыв

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Спасатели продолжают работу на месте взрыва и пожара на автозаправке в Махачкале, об этом корреспонденту РБК рассказали спасатели на месте происшествия. Они рассказали, что до сих пор находят под завалами останки людей. Их число они назвать затруднились.

По данным МЧС, при взрыве погибли 35 человек, еще 80 пострадали. Происшествие произошло накануне, 14 августа. Сначала загорелось здание автосервиса, позже огонь перекинулся на здание автозаправочной станции.