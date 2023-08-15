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Расследование взрыва на АЗС в Махачкале передали в Москву

Бастрыкин поручил расследовать взрыв в Махачкале центральному аппарату СК

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования обстоятельств взрыва на АЗС в Дагестане на контроль в центральном аппарате, сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России направил на место происшествия опытных следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников Судебно-экспертного центра СК России с целью оказания практической помощи в расследовании уголовного дела», — говорится в сообщении.

Взрыв на автозаправке «Нафта-24» в Кумторкалинском районе на севере Махачкалы произошел вечером 14 августа. Сперва загорелось здание автосервиса, затем огонь перекинулся на заправку, а потом на АЗС взорвалась газовоздушная смесь. Глава Дагестана Сергей Меликов объяснил, что взрыв произошел вследствие детонации емкостей напротив автозаправки.

В результате ЧП погибли 33 человека, в том числе трое детей, пострадали 80 человек, сообщили РБК в пресс-службе Минздрава к утру 15 августа. «В настоящий момент на стационарном лечении находятся 63 человека, в том числе 16 детей. Состояние 11 пострадавших, в том числе двух детей, оценивается как тяжелое. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно», — уточнили в ведомстве.

В Дагестане объявили однодневный траур по погибшим и планируют ввести режим ЧС в районе происшествия. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Расследование взрыва на АЗС в Махачкале передали в Москву
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Теги
Дагестан Махачкала взрыв АЗС Следственный комитет Александр Бастрыкин
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