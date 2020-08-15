В России произвели первую партию вакцины от COVID-19

Речь идет о вакцине, разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и получившей название «Спутник-V». Глава центра заявлял, что нужное для россиян количество доз будет готово через год

Фото: АГН «Москва»

В России произвели первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.

15 августа в Министерстве сообщили, что в России приступили к производству отечественного препарата. Комбинированная векторная вакцина с рабочим названием «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное название «Спутник-V») предназначена для введения внутримышечно. Она представляет собой две ампулы по 0,5 мл с первым и вторым компонентами вакцины.

О регистрации препарата сообщил президент Владимир Путин 11 августа. По его словам, она эффективна и почти не вызывает побочных эффектов. Глава государства рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.