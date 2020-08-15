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В России произвели первую партию вакцины от COVID-19

Речь идет о вакцине, разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи и получившей название «Спутник-V». Глава центра заявлял, что нужное для россиян количество доз будет готово через год
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В России произвели первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Произведена первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России», — говорится в сообщении.

15 августа в Министерстве сообщили, что в России приступили к производству отечественного препарата. Комбинированная векторная вакцина с рабочим названием «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное название «Спутник-V») предназначена для введения внутримышечно. Она представляет собой две ампулы по 0,5 мл с первым и вторым компонентами вакцины.

Минздрав сообщил о начале производства вакцины от COVID-19
Общество
Фото: Минздрав РФ

О регистрации препарата сообщил президент Владимир Путин 11 августа. По его словам, она эффективна и почти не вызывает побочных эффектов. Глава государства рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

По словам главы Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, отечественный препарат будет сохранять защитные свойства как минимум на протяжении двух лет после инъекции. Гинцбург сообщал, что необходимое для внутренних нужд россиян количество доз будет произведено в течение года. При этом первые партии вакцины отправятся в 10–15 регионов страны.

В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19
Общество
Фото: АГН «Москва»

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Опрос сервиса «Справочник врача» показал недоверие большинства медиков к препарату. Однако в Минздраве это назвали нормальным, отметив, что на получение доверия к препаратам обычно уходит по несколько лет.

Российской вакцине предстоит пройти третью фазу клинических исследований на нескольких тысячах добровольцев. Гинцбург сообщал, что все они будут участвовать в испытаниях амбулаторно. Они будут приходить в больницу, обследоваться и возвращаться домой.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Михаил Котляр, Егор Губернаторов
Теги: коронавирус, вакцина, Минздрав
Материалы по теме
Третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19 пройдет амбулаторно
Общество
Минздрав сообщил о начале производства вакцины от COVID-19
Общество
В Центре Гамалеи оценили сроки обеспечения россиян вакциной от COVID-19
Общество
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