В Коми будут штрафовать за «склонение к абортам»

Десятый регион России ввел штрафы за «склонение к абортам»

В Коми запретили «склонение к аборту» и ввели штрафы за подобные действия: гражданам заплатят 3-5 тыс. руб., должностные лица — 20-50 тыс., юрлица — 100-200 тыс. Подобные законы ввели до этого девять регионов

Государственный совет Коми на заседании 14 июня принял законопроект «О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности» и ввел штрафы за подобные действия. Закон вступает в силу через десять дней с момента опубликования.

«В Республике Коми склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности признается угрозой для семьи, материнства, отцовства и детства», — говорится в документе.

Под склонением к аборту понимается «совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана». Таковым не будет считаться информирование о наличии медицинских или социальных показаний к прерыванию беременности.

Другой закон вводит административную ответственность за нарушение запрета. Для граждан штраф составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб. Наказание предусмотрено вне зависимости от того, был сделан аборт или нет.

В России прерывание беременности регулируется законом «Об основах охраны здоровья граждан». Он разрешает аборт по желанию женщины при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование) — до 22 недель. Прервать беременность вне зависимости от срока можно исключительно по медицинским показаниям.

Республика Коми стала десятым регионом России, где ввели запрет на «склонение к аборту». Подобные законы с прошлого лета приняли в Мордовии, Забайкальском крае, Курской, Псковской, Смоленской, Вологодской, Калининградской, Тверской и Новгородской областях.

В июле 2023-го глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране до конца года планируют ужесточить контроль над обращением препаратов для прерывания беременности. По его словам, такие препараты должны «жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях». Министр также назвал «порочным» желание отложить рождение детей ради карьеры.

В том же месяце Минздрав предложил внести в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в медицинских организациях, препараты для прерывания беременности мизопростол и мифепристон.

В декабре 2023 года заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Пока инициативу не представили к чтению, думский комитет не одобрил ее. В некоторых российских регионах, например, в Крыму, Татарстане и Курской области, частные клиники частично или полностью уже отказались от проведения абортов.

Согласно опросу Russian Field, две трети россиян не поддержали запрет абортов. Столько же врачей специалистов, опрошенных порталом «Медвестник» и аналитической компанией RNC Pharma, выступили против уголовной ответственности за «склонение к абортам».