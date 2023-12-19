Две трети россиян выступили против запрета абортов

За запрет абортов выступает четверть участников опроса Russian Field. Наибольшее число сторонников такой идеи среди людей с доходом ниже 40 тыс. рублей и многодетных родителей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Большинство россиян считают, что запрещать аборты в России не надо. Об этом свидетельствуют результаты опроса Russian Field (есть у РБК).

На вопрос, готовы ли граждане поддержать запрет на проведение абортов, 67% респондентов ответили отрицательно. Поддержали запрет 25%, остальные либо затруднились с ответом, либо отказались отвечать.

Наибольшей поддержкой запрет на аборты пользуется среди людей с доходом менее ₽40 тыс. (32%). По данным Russian Field, чаще поддерживают эту идею люди 60 и старше (29%), респонденты, у которых трое и более детей (31%), а также россияне со средним специальным образованием (31%).

Большинство тех, кто выступает против запрета, это граждане в возрасте до 29 лет (78%) с неполным высшим образованием (79%) с одним ребенком (72%), состоящие в отношениях (71%). Чаще всего отрицательно о запрете говорили респонденты с доходом более ₽120 тыс. (74%).

Всероссийский опрос проводился Russian Field совместно с АПЭК по телефону 4-12 декабря. В общей сложности в нем приняли участие 1600 респондентов.

Тема ограничений на аборты вновь стала обсуждаться после выступления в середине ноября патриарха Кирилла, который объяснил эту идею в том числе демографическим кризисом в стране. Поддержала его в том числе сенатор Ольга Ковитиди, выступившая за наказание за прерывание беременности. Параллельно в ряде регионов запрещали пропаганду абортов.

Вопрос был поднят в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным». Глава государства напомнил о ситуации с антиалкогольными запретами в ходе перестройки, которые привели к росту употребления суррогатного алкоголя. «Это привело к увеличению жертв отравлений этими суррогатами. И в этой области тоже нужно действовать очень аккуратно», — подчеркнул он.

Позицию церкви по вопросам абортов он назвал понятной, однако призвал помнить и о других аспектах. Путин призвал заняться вопросом женских консультаций, «привести в порядок» родильные отделения и «дальше думать, как работать по поддержке семей с детьми».

Некоторые российские регионы не стали дожидаться каких-либо решений на федеральном уровне, а приняли меры самостоятельно. В Крыму все частные клиники отказались проводить процедуры по прерыванию беременности после просьбы «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации», сообщал минздрав региона. Глава республики Сергей Аксенов называл решение клиник «важной общественной инициативой, которая была выдвинута без участия органов власти». По его словам, полностью запрещать аборты власти полуострова не собираются.

Осенью несколько регионов сообщили об отказе местных частных клиник от проведения абортов. 13 декабря заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить аборты в частных клиниках по всей стране.