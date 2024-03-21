Минздрав Карелии опроверг запрет на аборты после случая в Петрозаводске
У минздрава Карелии нет права запрещать частным клиникам проводить аборты, заявили РБК в региональном ведомстве, комментируя ситуацию с жительницей Петрозаводска.
12 марта издание «Daily Карелия» сообщило, что все частные клиники республики отказали жительнице Петрозаводска Любови сделать медикаментозный аборт, ссылаясь на запрет от минздрава Карелии. При этом в государственных клиниках согласились сделать женщине аборт, но, по ее словам, «будто бы специально тянут время», предлагая сдать анализы, пройти психолога, получить «неделю тишины».
«В итоге женщина может не успеть в разрешенный срок выполнить процедуру. Также чем больше срок, тем больший риск осложнений. А после шести недель уже не делают медикаментозный аборт, который является более щадящим для женского организма», — возмутилась Любовь.
Она позвонила в Минздрав, где ей порекомендовали обратиться в гинекологическое отделение больницы скорой медицинской помощи. Там женщине ответили, что абортов они не делают.
«Запрета на осуществление абортов при соблюдении всех необходимых требований нет. У министерства здравоохранения Республики Карелия нет полномочий запрещать частным медорганизациям проводить искусственное прерывание беременности», — ответили РБК в ведомстве.
Там подчеркнули, что частные клиники отказываются от выполнения искусственного прерывания беременности, если у них нет соответствующей лицензии, иначе такая деятельность является незаконной.
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«Женщине, указанной в публикации, не отказывали в проведении бесплатного медикаментозного аборта в Республиканском перинатальном центре им. К.А. Гуткина», — заключили в карельском минздраве.
В России искусственное прерывание беременности по желанию женщины разрешено при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям (с 2012 года основанием для этого является только изнасилование) — до 22 недель. Прервать беременность вне зависимости от срока можно исключительно по медицинским показаниям.
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