В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице с начала распространения инфекции выросло до 1358. Москва по-прежнему лидирует среди российских регионов по числу зараженных и летальных исходов

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За последние 24 часа в Москве скончались 68 человек, заразившиеся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Как сообщили в штабе, у всех них был подтвержден диагноз пневмония. Таким образом, общее число умерших из-за коронавируса в столице с начала пандемии достигло 1358.

Среди регионов Москва занимает первое место по количеству смертей пациентов с COVID-19. На втором месте идет Московская область, где выявлено 240 умерших, на третьем — Санкт-Петербург с 69 жертвами (данные сайта Стопкоронавирус.рф по состоянию на 14 мая).

Столица также лидирует по числу заболевших: по последним данным штаба, на утро 14 мая, в городе выявлено 130,7 тыс. инфицированных COVID-19, а во всей стране — 252,2 тыс.