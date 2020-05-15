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В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших в столице с начала распространения инфекции выросло до 1358. Москва по-прежнему лидирует среди российских регионов по числу зараженных и летальных исходов
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За последние 24 часа в Москве скончались 68 человек, заразившиеся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Как сообщили в штабе, у всех них был подтвержден диагноз пневмония. Таким образом, общее число умерших из-за коронавируса в столице с начала пандемии достигло 1358.

Среди регионов Москва занимает первое место по количеству смертей пациентов с COVID-19. На втором месте идет Московская область, где выявлено 240 умерших, на третьем — Санкт-Петербург с 69 жертвами (данные сайта Стопкоронавирус.рф по состоянию на 14 мая).

Собянин заявил о большем числе зараженных COVID в Москве
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Столица также лидирует по числу заболевших: по последним данным штаба, на утро 14 мая, в городе выявлено 130,7 тыс. инфицированных COVID-19, а во всей стране — 252,2 тыс.

По словам московского мэра Сергея Собянина, количество зараженных COVID-19 в столице значительно превышает 130 тыс. человек, поскольку не все случаи заболевания выявлены. Он сообщил, что с 15 мая в городе начнется массовое тестирование на коронавирус, которое должно помочь выявлять заболевших на ранней стадии. Приглашение на сдачу крови каждые несколько дней будут получать примерно 70 тыс. москвичей, отбор будет проходить в случайном порядке. Таким образом, отметил мэр, к концу месяца число тестов вырастет до 200 тыс. в сутки.

Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Мэр отметил, что угроза новой вспышки коронавирусной инфекции будет сохраняться до тех пор, пока не будет создана эффективно работающая вакцина от этой болезни. В этой ситуации руководители московских предприятий, которым разрешили возобновить работу с 12 мая, должны принять меры для минимизации риска заражения, заявил он.

С 12 мая в Москве и Подмосковье открылись строительные и промышленные предприятия. С этого же дня в столице и области жителей обязали носить в общественных местах маски и перчатки. Режим самоизоляции в столичном регионе продлится до 31 мая.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, Москва
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