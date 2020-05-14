В Москве за сутки выявили больше 4,7 тыс. зараженных коронавирусом

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 4712 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы в Telegram.

Общее число заболевших COVID-19 в городе c начала эпидемии составило 130 716 человек.

За последние сутки в столице от коронавируса вылечили 1821 пациента, за все время в Москве выздоровели 23 327 человек. Умерли с начала эпидемии, по данным федерального оперативного штаба, 1290 москвичей.

В Московской области за сутки коронавирус подтвердили у 918 человек. Число заболевших в регионе выросло до 24 580 человек.