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В Москве за сутки выявили больше 4,7 тыс. зараженных коронавирусом

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В столице за прошедшие сутки зарегистрировали 4712 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы в Telegram.

Общее число заболевших COVID-19 в городе c начала эпидемии составило 130 716 человек.

Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 23 тыс. человек
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние сутки в столице от коронавируса вылечили 1821 пациента, за все время в Москве выздоровели 23 327 человек. Умерли с начала эпидемии, по данным федерального оперативного штаба, 1290 москвичей.

В Московской области за сутки коронавирус подтвердили у 918 человек. Число заболевших в регионе выросло до 24 580 человек.

Всего в России за сутки выявили 9974 заболевших COVID-19. Это показатель опустился ниже 10 тыс. человек в сутки впервые со 2 мая. За все время распространения коронавируса в России выявили 252 245 заболевших.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Москва, Подмосковье
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