В России выявили менее 10 тыс. заболевших COVID впервые за две недели

Более 100 заболевших обнаружили лишь в пяти регионах страны. Общее число выздоровевших превысило 50 тыс. человек

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

В России за последние сутки выявлено 9974 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, впервые со 2 мая суточное число новых инфицированных оказалось меньше 10 тыс., следует из данных федерального штаба по борьбе с коронавирусом.

Общее число заболевших в стране достигло 252 245 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия по этому показателю занимает второе место в мире, уступая лишь США. Статистический портал Worldometer, учитывающий данные испанского Минздрава о выявленных случаях заболевания постфактум, ставит Россию на третье место, вслед за Соединенными Штатами и Испанией.

Общее число выздоровевших в России за последние сутки составило 5527 (всего 53 530) человек.

Больше всего новых случаев инфицирования за сутки было выявлено в Москве (4712) и Московской области (918).