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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим самоизоляции в Москве продлен до конца мая. В это время в столице останутся закрытыми кафе и рестораны, музеи, театры, школы, фитнес-клубы, а также предприятия торговли, сферы услуг и других непроизводственных отраслей
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — сообщил Собянин.

По его словам, снимать режим самоизоляции в столице еще рано. «Наоборот, мы должны четко следовать ему, для того чтобы давать возможность работы большому количеству предприятий», — пояснял мэр.

Так, с 12 мая в Москве вновь заработают промышленные и строительные предприятия, работа которых была приостановлена в середине апреля. Парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, а также непродовольственные магазины, не продающие товары первой необходимости, пока открыты не будут, поскольку это может привести к новому росту заболеваемости, отметил мэр.

В мэрии Москвы назвали сумму штрафа за неношение маски
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Также с 12 мая в Москве будут усилены антивирусные меры: в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах жители должны будут носить маски и перчатки. За несоблюдение запрета предусмотрен штраф 4 тыс. руб., который при повторном нарушении может быть увеличен до 5 тыс.

С конца марта в большинстве российских регионов действует режим самоизоляции. В Москве помимо него введена пропускная система. Без получения соответствующего QR-кода жители могут выйти из дома лишь в ряде разрешенных случаев, в частности сходить в ближайший продуктовый магазин или аптеку, чтобы обратиться за срочной медпомощью или выгулять поблизости домашнее животное.

За последние сутки в Москве выявили 6703 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальный суточный показатель с начала эпидемии. Всего в столице зарегистрировано более 92,6 тыс. заразившихся, из которых 82,5 тыс. еще лечатся, 905 человек умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Москва, самоизоляция, Сергей Собянин
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