Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая

Режим самоизоляции в Москве продлен до конца мая. В это время в столице останутся закрытыми кафе и рестораны, музеи, театры, школы, фитнес-клубы, а также предприятия торговли, сферы услуг и других непроизводственных отраслей

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Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года. Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — сообщил Собянин.

По его словам, снимать режим самоизоляции в столице еще рано. «Наоборот, мы должны четко следовать ему, для того чтобы давать возможность работы большому количеству предприятий», — пояснял мэр.

Так, с 12 мая в Москве вновь заработают промышленные и строительные предприятия, работа которых была приостановлена в середине апреля. Парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, а также непродовольственные магазины, не продающие товары первой необходимости, пока открыты не будут, поскольку это может привести к новому росту заболеваемости, отметил мэр.