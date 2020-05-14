Власти Москвы объяснили порядок массового тестирования на коронавирус

С 15 мая в Москве начнется массовое тестирование горожан на коронавирус. К концу месяца каждый день будут проводить до 200 тыс. анализов. Отбирать москвичей для тестирования будут случайным образом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Отбор москвичей для участия в программе массового тестирования на коронавирус будет проходить в случайном порядке, с учетом возрастной структуры населения и районов проживания. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Массовое тестирование начнется 15 мая. Приглашение на сдачу крови каждые несколько дней будут получать примерно 70 тыс. москвичей. «Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения — рассылаться на электронную почту или с помощью sms», — рассказал мэр города. Тем, кто получил такое приглашение, нужно будет зарегистрироваться на сдачу крови онлайн.

Итоги тестирования будут подводиться каждую неделю. Их будут публиковать на портале мэрии. Каждому, кто сдал анализы, будут отдельно сообщать информацию об их результатах. Данные тестирования, по словам Собянина, «станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений».

Сейчас ежедневно в Москве делают около 40 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР. Массовое тестирование будет организовано ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет определить наличие в крови антител к коронавирусу. Это, по словам Собянина, к концу мая позволит нарастить число тестов в сутки до 200 тыс.

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