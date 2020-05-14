Собянин заявил о сохранении рисков до создания вакцины от COVID-19

По словам мэра Москвы, до создания эффективной вакцины придется жить в «новой реальности»

Сергей Собянин (в центре) во время осмотра временного госпиталя (Фото: Максим Мишин / ТАСС)

Угроза новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 будет сохраняться до тех пор, пока не будет создана эффективно работающая вакцина от этой болезни. Об этом предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас будет риск возобновления распространения этой инфекции до тех пор, пока мы не получим эффективную вакцинацию. Это означает, что мы будем жить в какой-то новой реальности, и ослабление самоизоляции не должно влиять на распространение коронавируса», — заявил мэр Москвы на встрече с членами клинического комитета по COVID-19 (цитата по ТАСС).

По словам Собянина, в этой ситуации руководители московских предприятий, которым разрешено возобновить работу, обязаны принять меры для минимизации риска заражения. Кроме того, мэр Москвы сообщил о запуске в столицы программы массового тестирования населения, которое должно помочь выявлять заболевших COVID-19 на ранней стадии.

Накануне, 13 мая, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что возвращение к нормальной жизни в полном объеме будет возможно после разработки вакцины против COVID-19. По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в стране ближе к концу июля.