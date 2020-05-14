Собянин заявил о большем числе зараженных COVID в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве количество зараженных коронавирусом значительно превышает 130 тыс. человек, так как выявлены не все случаи заболевания, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».

«То, что вы говорите, что в Москве зараженных 130 тыс. — это неправильная терминология. Мы неоднократно говорили, что 130 тыс. выявленных людей, которые заражены коронавирусом. На самом деле их значительно больше», — отметил мэр.

14 мая столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Москве с начала эпидемии выявлено 130 716 заболевших.

За все время эпидемии в столице выздоровели 23 327 человек, умерли 1290.