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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о большем числе зараженных COVID в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве количество зараженных коронавирусом значительно превышает 130 тыс. человек, так как выявлены не все случаи заболевания, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 24».

«То, что вы говорите, что в Москве зараженных 130 тыс. — это неправильная терминология. Мы неоднократно говорили, что 130 тыс. выявленных людей, которые заражены коронавирусом. На самом деле их значительно больше», — отметил мэр.

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14 мая столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Москве с начала эпидемии выявлено 130 716 заболевших.

За все время эпидемии в столице выздоровели 23 327 человек, умерли 1290.

С начала мая ежедневный прирост заболевших в Москве колебался в диапазоне от 5,3 тыс. до 6,7 тыс. человек. 13 мая впервые за почти две недели количество выявленных за сутки случаев заражения опустилось до 4703. Утром 14 мая оперштаб сообщил, что за сутки появилось 4712 новых заболевших.

Теги: Сергей Собянин, коронавирус, заражение
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