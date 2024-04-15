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Суд приговорил экс-руководителя Merlion к 22 годам колонии

Суд приговорил экс-руководителя компании Merlion Симоненко к 22 годам колонии
Бывшего гендиректора дистрибьюторской IT-компании Вячеслава Симоненко признали виновным в участии в преступном сообществе и ложном доносе. Потерпевшие — соучредители Merlion
Вячеслав Симоненко
Вячеслав Симоненко (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В понедельник, 15 апреля, Хорошевский суд Москвы вынес приговор бывшему гендиректору IT-дистрибьютора Merlion Вячеславу Симоненко, ему назначено 22 года в колонии строгого режима, передает корреспондент РБК.

Суд признал его виновным в участии в преступном сообществе, покушении на получение взятки, заведомо ложном доносе, даче заведомо ложных показаний и в соучастии в фальсификации доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 210, ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 306, ч. 3 ст. 307 и ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 303 УК). Симоненко в ходе процесса вину не признал.

Обвинение запрашивало для подсудимого 24 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Потерпевшими по делу проходят соучредители Merlion Олег Карчев, Алексей Абрамов, Владислав Мангутов и топ-менеджер Борис Левин. В 2023 году они подали иск к Симоненко на 2,2 млрд руб. в связи с причинением им материального ущерба и морального вреда преступными действиями Симоненко и других обвиняемых.

Суд частично удовлетворил иск потерпевших и постановил взыскать в качестве возмещения морального вреда по 2 млн руб. в пользу каждого потерпевшего, итого — 8 млн руб.

По версии обвинения, преступное сообщество, вымогавшее у совладельцев Merlion деньги, было создано в 2019 году ранее судимым Виталием Качурой и его сыном Кириллом (бывший сотрудник Следственного комитета России, внесен в список иноагентов). В состав созданного ими преступного сообщества, по версии обвинения, вошли также Симоненко, бывшие сотрудники Следственного комитета и ФСБ. Они инициировали возбуждение дела в отношении Карчева, Мангутова, Абрамова и Левина, ложно обвинив их в попытке покушения на убийство Симоненко в 2015 году, когда неизвестные пытались поджечь его дом в Красногорске. В ходе расследования участник боевых действий на Донбассе Григорий Жеренов сообщил следствию, что для исполнения заказа его якобы наняли руководители Merlion.

В октябре 2020 году руководители Merlion были арестованы, и участники преступного сообщества начали вымогать у каждого из них по 5 млрд руб. за изменение меры пресечения на более мягкую и прекращение дела. Посредником был адвокат Вадим Лялин. Совладельцы IT-дистрибьютора провели несколько месяцев под стражей, а в 2021 году были отпущены после прекращения дела из-за отсутствия состава преступления. В 2022 году Вячеслава Симоненко арестовали, и из потерпевшего он стал обвиняемым. Это произошло после того, как якобы покушавшийся на его убийство Жеренов признался, что оговорил совладельцев Merlion и не участвовал в поджоге дома Симоненко, так как находился в то время в ДНР.

По делу Merlion силовики арестовали экс-начальника следственного управления СК по Северо-Западному округу столицы Сергея Ромодановского (сын экс-главы Федеральной миграционной службы Константина Ромодановского), экс-начальника Хорошевского следственного отдела Рустама Юсупова, следователя Андрея Жерютина, сотрудников ФСБ Алексея Царева, Александра Ушакова и Сергея Манышкина, а также полковника ФСБ в отставке, старшего инспектора 8-го отдела управления кадров СК Александра Киреева и других. Их подозревают в участии в преступном сообществе. Также было установлено, что в фальсификации улик участвовал бывший следователь СК Алексей Неснов. Он бежал за границу и был объявлен в международный розыск.

Экс-сотрудника ФСБ задержали по делу Merlion
Общество
Фото:Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В субботу, 13 апреля, Басманный суд заключил под стражу еще одного бывшего следователя Александра Чернова. Его обвиняют в содействии преступлению (ч. 5 ст. 33 УК) и в фальсификации доказательств, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 303 УК).

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
Merlion преступное сообщество приговор суд вымогательство
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