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Эксклюзив

Экс-сотрудника ФСБ задержали по делу Merlion

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Эксклюзивы РБК
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В среду, 28 февраля, сотрудники Следственного комитета задержали бывшего сотрудника управления «М» ФСБ, его подозревают в причастности к вымогательству денег у руководства компании Merlion. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования.

Собеседник рассказал, что задержанный Антон Кауров работал в одном из управлений службы, которое курировало работу судов и правоохранительных органов. Он также добавил, что бывший сотрудник в настоящее время дает следователям показания.

«Фамилия этого человека появилась в материалах дела после допросов других фигурантов», — рассказал источник.

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ФСБ СКР задержание Merlion
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