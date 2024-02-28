Экс-сотрудника ФСБ задержали по делу Merlion
В среду, 28 февраля, сотрудники Следственного комитета задержали бывшего сотрудника управления «М» ФСБ, его подозревают в причастности к вымогательству денег у руководства компании Merlion. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования.
Собеседник рассказал, что задержанный Антон Кауров работал в одном из управлений службы, которое курировало работу судов и правоохранительных органов. Он также добавил, что бывший сотрудник в настоящее время дает следователям показания.
«Фамилия этого человека появилась в материалах дела после допросов других фигурантов», — рассказал источник.
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