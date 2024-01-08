ТАСС назвал трех офицеров ФСБ, подозреваемых во взятках на ₽5 млрд

О задержании сотрудников ФСБ по делу о псевдопокушении на главу компании Merlion источник РБК сообщил в ноябре 2023 года. ТАСС сообщил об обвинениях против трех офицеров управления «М», ВЧК-ОГПУ связала их с делом Merlion

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Следователи СК обвинили в покушении на получение взяток на сумму более 5 млрд руб. трех офицеров ФСБ, которые работают в управлении «М» (контрразведка и противодействие коррупции в силовых ведомствах). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении трех сотрудников управления «М» ФСБ: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд руб.», — рассказал собеседник агентства.

Ушакова, уточнил он, также обвинили в организации преступного сообщества с использованием служебного положения по ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса. Она предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы.

«Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления, они находятся под домашним арестом. Ушаков взят под стражу», — пояснил собеседник агентства.

Информацию о домашнем аресте сотрудников ФСБ Царева и Манышкина подтвердили агентству в 235-м гарнизонном военном суде.

Управление «М» занимается контрразведкой и противодействием коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, Минюсте, МЧС, СК и других силовых ведомствах.

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По данным телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, офицеры были задержаны еще в ноябре 2023 года, тогда же суд выбрал им меры пресечения. Они под руководством Ушакова пытались получить три взятки по 5 млрд руб. с каждого совладельца компании Merlion — Алексея Абрамова, Олега Карчева и Владислава Мангутова в обмен на прекращение уголовного дела против них.

Источник РБК тогда рассказал о задержании по делу Merlion нескольких офицеров ФСБ, но не назвал их фамилии.

10 ноября 2023 года источник, знакомый с ходом расследования, сообщил РБК, что по делу компании Merlion задержали и допросили экс-руководителя следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК по Москве Ромодановского (сын бывшего главы ФМС генерала Константина Ромодановского) и бывшего руководителя Хорошевского отдела Следственного комитета Юсупова.

Кроме того, был задержан бывший следователь Андрей Жирютин. По делу также проходит следователь СУ по СЗАО ГСУ СК по Москве Алексей Неснов, чьим руководителем был Ромодановский. Неснов руководил расследованием дела о «покушении» на бывшего генерального директора дистрибьютора IT и бытовой техники Merlion Вячеслава Симоненко. Следователь был объявлен в международный розыск по обвинению в коррупции и арестован заочно.

Басманный районный суд Москвы арестовал экс-следователей Ромодановского, Юсупова и Жирютина. В зависимости от роли каждого им инкриминировали организацию преступного сообщества, получение взятки, фальсификацию доказательств, незаконное задержание или заключение под стражу, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.



Трое совладельцев компании Merlion — Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов — в 2020 году стали фигурантами дела о «покушении» на Симоненко. По нему проходил также бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин. В феврале 2022 года дело против них было прекращено в связи с отсутствием события преступления.