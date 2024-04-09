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Обвинение запросило 24 года колонии для бывшего главы Merlion

Обвинение запросило 24 года колонии для бывшего гендиректора Merlion Симоненко
Бизнесмена подозревают в организации преступного сообщества и еще по трем статьям, прокуратура просит направить его в колонию строгого режима на 24 года, он свою вину отрицает. Первоначально он был потерпевшим по делу о покушении
Вячеслав Симоненко (справа)
Вячеслав Симоненко (справа) (Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»)

Гособвинение запросило 24 года колонии строгого режима для бывшего гендиректора IT-дистрибьютора Merlion Вячеслава Симоненко, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Приговор огласят в понедельник, 15 апреля.

Симоненко обвиняют в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210), получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290), заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306) и ложных показаниях (ч. 2 ст. 307 УК). Он называет себя невиновным. Потерпевшими по делу проходят соучредители Merlion Алексей Абрамов, Олег Карчев, Владислав Мангутов и топ-менеджер Борис Левин.

Прежде они сами были подозреваемыми, когда Симоненко в 2020 году обвинил их в организации покушения на себя. По версии мужчины, мотивом стал долг в $4,5 млн из-за его увольнения. Следствие установило, что исполнителем покушения был ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов. Он написал явку с повинной и рассказал следствию, что его наняли руководители Merlion. После ареста совладельцев Merlion в октябре 2020 года участники преступного сообщества начали вымогать у каждого из них по 5 млрд руб. за завершение уголовного преследования.

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Фото:ТАСС

После передачи дела в Главное управлением СК следователи предположили, что покушения не было. В феврале 2022 года арестовали самого Симоненко. Следователи тогда же установили, что следователь Алексей Неснов участвовал в фальсификации улик, он бежал за границу и был объявлен в международный розыск.

В конце февраля силовики задержали по этому же делу бывшего сотрудника управления «М» ФСБ, которого подозревают в причастности к вымогательству денег у руководства Merlion. Сотрудники этого подразделения занимаются контрразведывательным обеспечением и противодействием коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, Минюсте, МЧС, СК и других силовых ведомствах.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Елена Степанова Елена Степанова
Merlion гособвинение тюремный срок
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