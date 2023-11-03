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Политика ,  
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Минюст внес в список иноагентов трех журналистов

Минюст внес в список иноагентов журналистов Губина, Еловского и Солдатова
Фото: hse.ru
Фото: hse.ru

Минюст обновил список иноагентов.

В него включены:

  • Журналист Дмитрий Губин — он, по версии ведомства, распространял недостоверные сведения, «направленные на формирование негативного образа» России, а также недостоверную информацию о решениях и политике властей и действиях армии. Проживает за пределами страны.
  • Журналист Дмитрий Еловский, он также распространял «недостоверную информацию», выступал против военных действий на Украине. Еловский — шеф-редактор «Ходорковский Live» (экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский также признан в России иноагентом). Журналист живет за границей.
  • Политолог Мария Снеговая, она, в частности, «осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа» страны и ее Вооруженных сил, заявил Минюст. Сотрудничает с американскими аналитическими центрами и университетами, живет за пределами России.
  • Блогер и экс-следователь СК Кирилл Качур, он также, по версии министерства, «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации», а также распространял недостоверную информацию о политике властей. Проживает за рубежом.
  • Журналист Андрей Солдатов, он выступал против военных действий на Украине и распространял «недостоверную информацию» о политике руководства России. По данным Минюста — проживает за границей, сотрудничает с иностранной организацией.

«Кроме того, в соответствии с распоряжением Минюста России из реестра иностранных агентов в связи с ликвидацией исключена региональная национально-культурная общественная организация «Туба калык» (Тубалары)», — говорится также в сообщении ведомства.

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