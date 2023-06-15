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Суд арестовал нового фигуранта дела о псевдопокушении на главу Merlion

«Известия»: в Москве арестовали фигуранта дела об инсценировке покушения на главу Merlion
СК выявил преступное сообщество, подставившее бизнесменов и вымогавшее у них по 5 млрд руб. за снятие обвинений в попытке покушения. Одним из руководителей группы ведомство считает нового фигуранта дела

Басманный суд Москвы арестовал Дениса Николаева — нового фигуранта по делу об инсценировке покушения на главу крупной ИТ-компании Merlion Вячеслава Симоненко, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

Ему вменяют фальсификацию доказательств, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное задержание или арест.

В пресс-службе суда газете подтвердили личность арестованного, но не раскрыли иные подробности дела. Карточка дела размещена на сайте суда.

Речь идет о деле, которое началось в 2020 году, когда бывший генеральный директор Merlion Вячеслав Симоненко пожаловался силовикам, что его пытались убить. Он рассказал, что в 2015 году в его дом под Красногорском бросили бутылки с зажигательной смесью, спустя пять лет он обвинил в организации покушения совладельцев Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также топ-менеджера Бориса Левина, их задержали. По его версии, они планировали таким образом не платить Симоненко $4,5 млн, вырученные от продажи акций компании.

Один из исполнителей покушения, ветеран боевых действий в Донбассе Григорий Жеренов, написал явку с повинной. Он уточнил, что его нанимателями были руководители Merlion. Дело вел следователь по особо важным делам СК Алексей Неснов, но спустя год расследование забрали в Главное управление СК, а фигурантам смягчили меру пресечения. Неснов требовал возвращения дела, однако новые следователи предположили, что покушения не было и Симоненко намеренно оговорил учредителей ИТ-компании. Жеренов признал, что обманул следователей, назвав Левина заказчиком покушения, ему дали 2,5 года заключения.

В прошлом феврале Симоненко обвинили в даче заведомо ложных показаний, ложном доносе и фальсификации доказательств, а следователю Неснову вменяют фальсификацию доказательств, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание или арест. Однако он за это время выехал в ОАЭ, его объявили в розыск. По словам собеседника издания, следствие считает нового фигуранта одним из ключевых организаторов псевдопокушения.

СК в начале этого года сообщил, что против владельцев Merlion действовало криминальное сообщество, которое организовали бизнесмен Виталий Качур с сыном Кириллом, бывшим следователем ведомства. Другими участниками преступного сообщества были Неснов, Симоненко, старший инспектор 8-го отдела управления кадров СК Александр Киреев и «иные лица».

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После ареста совладельцев Merlion участники сообщества начали вымогать у каждого из них по 5 млрд руб., обещая завершить уголовное преследование, но никто не согласился.

В июне совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов, Алексей Абрамов и топ-менеджер Борис Левин подали против Симоненко иск на 2,02 млрд руб. в связи с моральным ущербом и вредом. Защита истцов уточнила, что, если суд взыщет средства, их направят на благотворительность.

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Москва покушение на убийство
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