Суд в Москве арестовал экс-следователя по делу Merlion

Суд арестовал экс-следователя по делу Merlion по обвинению в фальсификации

Басманный районный суд Москвы арестовал обвиняемого в пособничестве в фальсификации доказательств по делу компании Merlion, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Александра Чернова обвиняют в содействии преступлению советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий (ч. 5 ст. 33 Уголовного кодекса) и в фальсификации доказательств, повлекшей тяжкие последствия (ч. 3 ст. 303 УК).

Суд заключил Чернова под стражу до 12 мая 2024 года.

В 2020 году генеральный директор Merlion Вячеслав Симоненко обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что в 2015 году его пытались убить совладельцы компании Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также топ-менеджер Борис Левин. Все они были арестованы.

По версии следствия, после этого участники преступного сообщества начали вымогать у каждого из арестованных по 5 млрд руб. за завершение уголовного преследования.

После того как расследование было передано в Главное управлением СК, следователи предположили, что покушения не было. В октябре 2021 года Басманный суд выпустил Карчева, Мангутова и Абрамова из СИЗО.

В феврале 2022 года арестовали самого Симоненко. Тогда же силовики установили, что следователь Алексей Неснов, который вел дело, участвовал в фальсификации улик. Он бежал за границу и был объявлен в международный розыск.

В Следственном комитете заявили, что против топ-менеджеров Merlion действовало криминальное сообщество, в которое входили Неснов, Симоненко, а также старший инспектор 8-го отдела управления кадров СК Александр Киреев и «иные лица».

В конце февраля был задержан бывший сотрудник управления «М» ФСБ по подозрению в причастности к вымогательству денег у руководства компании.