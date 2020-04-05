Песков обозначил сроки дистанционного режима работы Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин может продолжить работать в дистанционном режиме в течение еще минимум недели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщается на сайте «Вести.ру».

«Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше», — сказал он в ответ на вопрос, сколько продлиться режим удаленной работы президента.

Песков опроверг информацию о том, что Путин перешел на дистанционную работу из-за заражения главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко коронавирусом. Президент общался с ним в марте.

Пресс-секретарь отметил, что ситуация с заражением главврача показала, что самое эффективное средство в борьбе с распространением инфекции — сокращение физического общения. По словам пресс-секретаря, Путин так и сделал.