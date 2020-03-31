Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал заражение COVID-19

Денис Проценко (Фото: Denis Protsenko / Facebook)

Главный врач Инфекционного медицинского центра в Коммунарке, где лежат заболевшие коронавирусной инфекцией, Денис Проценко сообщил, что чувствует себя хорошо. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«У меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо», — заявил Проценко. По его словам, он изолировался в своем кабинете, где есть условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций.

Врач выразил надежду, что выработанный за последний месяц иммунитет поможет ему справиться с заболеванием.

О том, что у Проценко выявлен новый коронавирус, стало известно ранее, 31 марта.