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Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке

Владимир Путин и Денис Проценко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пообщался с главным врачом больницы в московском поселке Коммунарка Денисом Проценко, сообщается на сайте Кремля.

«Денис Николаевич, хочу Вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении», — сказал глава государства.

Путин также попросил у Проценко совет, как властям организовать работу по борьбе с вирусом. Он отметил, что вместе с правительством планирует обсудить медицинские и экономические меры по борьбе с распространением нового коронавируса.

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Проценко рассказал, что важно отработать итальянский сценарий, когда распространение инфекции нарастает. По его мнению, нужно быть готовыми к наиболее сложной ситуации. «Если вдруг будет этот всплеск большой, и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных», — отметил он.

Главврач заявил, что больница в Коммунарке готова превратить еще 190 коек из 606 в реанимационные и взять со складов аппараты искусственной вентиляции легких. По его словам, в таком случае все койки станут «большим реанимационным центом», где будут работать специалисты со всей Москвы.

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Ранее в марте Проценко сообщал, что существуют два сценария распространения коронавируса в России. Он отмечал, что если в стране сложится китайский сценарий, то пандемия завершится в мае-июне, а если итальянский, то «сентябрь будем считать хорошим результатом». Главврач заявил, что при итальянском сценарии лучше закрыть Москву.

В России зарегистрировали 495 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых выявили в Москве. В столице зафиксировали 290 больных.

Теги: Владимир Путин, Коммунарка, больница, коронавирус
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