Путин пообщался с главврачом больницы в Коммунарке

Владимир Путин и Денис Проценко (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин пообщался с главным врачом больницы в московском поселке Коммунарка Денисом Проценко, сообщается на сайте Кремля.

«Денис Николаевич, хочу Вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении», — сказал глава государства.

Путин также попросил у Проценко совет, как властям организовать работу по борьбе с вирусом. Он отметил, что вместе с правительством планирует обсудить медицинские и экономические меры по борьбе с распространением нового коронавируса.

Проценко рассказал, что важно отработать итальянский сценарий, когда распространение инфекции нарастает. По его мнению, нужно быть готовыми к наиболее сложной ситуации. «Если вдруг будет этот всплеск большой, и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных», — отметил он.