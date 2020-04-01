Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Владимир Путин на совещании с членами Правительства в режиме видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

«Поработаем и в таком, удаленном режиме, в режиме видеоконференции в связи с тем, что обстановка этого требует», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Он отметил напряженную работу правительства, однако отдельно подчеркнул, что дистанционный режим работы не должен сказаться на качестве совместной деятельности властей.

Ранее стало известно, что глава государства проведет 1 апреля совещание с российским правительством по вопросам развития агропромышленного комплекса. Это первое совещание такого рода в дистанционном формате.