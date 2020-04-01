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Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Владимир Путин на совещании с членами Правительства в режиме видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.

«Поработаем и в таком, удаленном режиме, в режиме видеоконференции в связи с тем, что обстановка этого требует», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Он отметил напряженную работу правительства, однако отдельно подчеркнул, что дистанционный режим работы не должен сказаться на качестве совместной деятельности властей.

Песков заявил об отсутствии у Путина коронавируса после беседы с Проценко
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Ранее стало известно, что глава государства проведет 1 апреля совещание с российским правительством по вопросам развития агропромышленного комплекса. Это первое совещание такого рода в дистанционном формате.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также рассказал, что президент России перестал здороваться за руку при личных встречах из-за распространения коронавирусной инфекции.

Накануне выяснилось, что коронавирусом заболел главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, которому Путин пожал руку и побеседовал во время посещения медучреждения 24 марта. Песков после этого заявил, что Путин регулярно тестируется на коронавирус и с ним «все нормально.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: правительство, совещание, Владимир Путин
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