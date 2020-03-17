Трамп назвал ложью предположение Китая о занесших коронавирус военных США

Американские военные не имеют отношения к появлению в Китае нового коронавируса, заявил президент Дональд Трамп. Вирус пришел из КНР, заверил он

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении ложной информации о том, что американские военные намеренно заразили китайцев коронавирусом, чтобы создать впечатление, что вирус возник в этой стране. Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает National Review.

«Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это [вирус]. Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда он [вирус] пришел. Он действительно пришел из Китая» — сказал Трамп.

13 марта заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь написал в своем Twitter, что новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли завезти американские военные. В своем твите чиновник прикрепил видео фрагмента выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США, где тот указал, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружился коронавирус.