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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп назвал ложью предположение Китая о занесших коронавирус военных США

Американские военные не имеют отношения к появлению в Китае нового коронавируса, заявил президент Дональд Трамп. Вирус пришел из КНР, заверил он

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении ложной информации о том, что американские военные намеренно заразили китайцев коронавирусом, чтобы создать впечатление, что вирус возник в этой стране. Об этом Трамп заявил во время брифинга в Белом доме, сообщает National Review.

«Китай распространял ложную информацию о том, что наши военные дали им это [вирус]. Это ложь. И вместо того, чтобы спорить, я должен назвать, откуда он [вирус] пришел. Он действительно пришел из Китая» — сказал Трамп.

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13 марта заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь написал в своем Twitter, что новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли завезти американские военные. В своем твите чиновник прикрепил видео фрагмента выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США, где тот указал, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружился коронавирус.

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Представитель китайского МИДа задался вопросами, когда в США появился «нулевой пациент», сколько человек инфицировано, и в какие больницы они госпитализированы.

«Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!» — написал Чжао Лицзянь. При этом он не пояснил, почему за появление коронавируса в стране ответственны именно американские военные.

После этого заявления Госдепартамент США вызвал посла Китая Цуя Тянькая. С ним разговаривал помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл, который «жестко представил» факты китайскому дипломату.

Официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан заявил тогда, что вокруг вопроса об источнике нового коронавируса развилось много теорий, и некоторые высокопоставленные чиновники США сделали недостоверные и «безответственные заявления», обвиняя Китай. «Международное сообщество имеет разные взгляды на вопрос происхождения коронавируса. Китайская сторона всегда считала, что это научный вопрос, требующий профессионального мнения», — отметил Гэн Шуан.

В начале февраля 2020 года американский сенатор-республиканец Том Коттон заявил, что в Ухане расположена «единственная в Китае суперлаборатория четвертого уровня биобезопасности, которая «работает с самыми смертоносными патогенными микроорганизмами в мире, включая коронавирус».

Посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай ответил на это, что любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия являются «абсолютно сумасшедшими». По его словам, в вопросе происхождения неизвестного ранее коронавируса многое пока остается неизвестным, но ученые из разных стран работают над решением этой проблемы. По предварительным данным, источником вируса стали животные, напомнил посол.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: вирус, Дональд Трамп, Китай
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