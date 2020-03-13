МИД Китая оценил сообщения о «занесших» коронавирус американских военных

МИД Китая не стал подтверждать информацию, что коронавирус в страну завезли военные США. В вопросе его происхождения должны разбираться ученые, отметили в ведомстве

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Вокруг вопроса об источнике нового коронавируса развилось много теорий, и некоторые высокопоставленные чиновники США сделали недостоверные и «безответственные заявления», обвиняя Китай. Об этом заявил официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан, передает агентство Yicai Global.

Чиновник отметил, что Китай выступает против такого подхода.

«Международное сообщество имеет разные взгляды на вопрос происхождения коронавируса. Китайская сторона всегда считала, что это научный вопрос, требующий профессионального мнения», — отметил Гэн Шуан.

Замглавы информационного департамента МИД Китая ранее допустил, что новую коронавирусную инфекцию в страну могли завезти американские военные. Свое предположение он выдвинул, основываясь на выступлении главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США. Тот указал, что у нескольких умерших американцев, у которых диагностировали грипп, при посмертном обследовании выявили коронавирус.