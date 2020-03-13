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МИД Китая оценил сообщения о «занесших» коронавирус американских военных

МИД Китая не стал подтверждать информацию, что коронавирус в страну завезли военные США. В вопросе его происхождения должны разбираться ученые, отметили в ведомстве
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Вокруг вопроса об источнике нового коронавируса развилось много теорий, и некоторые высокопоставленные чиновники США сделали недостоверные и «безответственные заявления», обвиняя Китай. Об этом заявил официальный представитель китайского МИДа Гэн Шуан, передает агентство Yicai Global.

Чиновник отметил, что Китай выступает против такого подхода.

«Международное сообщество имеет разные взгляды на вопрос происхождения коронавируса. Китайская сторона всегда считала, что это научный вопрос, требующий профессионального мнения», — отметил Гэн Шуан.

Замглавы информационного департамента МИД Китая ранее допустил, что новую коронавирусную инфекцию в страну могли завезти американские военные. Свое предположение он выдвинул, основываясь на выступлении главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда в палате представителей США. Тот указал, что у нескольких умерших американцев, у которых диагностировали грипп, при посмертном обследовании выявили коронавирус.

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Кроме того, оказалось, что новый коронавирус начал распространять в Китае не в декабре 2019 года, как предполагалось ранее, а как минимум с 17 ноября, сообщила газета SCMP со ссылкой на данные властей.

Обновили информацию о заболевании и ученые. В своем исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet, они проанализировали данные пациентов, которые поступали в больницы Уханя — города, где находится эпицентр коронавируса. В результате выяснилось, что коронавирус остается в организме человека значительно дольше рассчитанных ранее 14 дней, задерживаясь после заражения до более чем пяти недель, или 37 дней.

По подсчетам SCMP, в Китае известно о 80 813 заразившихся коронавирусной инфекцией, 3176 от нее умерли. Вне КНР число инфицированных превысило 52 тыс., жертвами заболевания стали 1519 человек.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Китай, США
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