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Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками

Любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие», заявил посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает телеканал CBS News.

«Очень губительно и опасно подогревать подозрения, слухи и распространять их среди людей. Во-первых, это вызовет панику. Кроме того, приведет к расовой дискриминации, ксенофобии — тем вещам, которые по-настоящему могут навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом», — заявил дипломат.

Материал дополняется

Теги: коронавирус
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