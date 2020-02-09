Посол Китая в США опроверг связь коронавируса с военными разработками

Любые теории, связывающие появление нового коронавируса с разработками биологического оружия, «абсолютно сумасшедшие», заявил посол Китая в Вашингтоне Цуй Тянькай, передает телеканал CBS News.

«Очень губительно и опасно подогревать подозрения, слухи и распространять их среди людей. Во-первых, это вызовет панику. Кроме того, приведет к расовой дискриминации, ксенофобии — тем вещам, которые по-настоящему могут навредить нашим совместным усилиям по борьбе с вирусом», — заявил дипломат.

Материал дополняется