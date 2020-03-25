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Трамп счел верным называть новый коронавирус «китайским»

В интервью FoxNews президент США Дональд Трамп заявил, что считает корректным называть новый коронавирус SARS-CoV-2 «китайским».

Ведущий обратил внимание на то, что Трамп в ходе выступления 24 марта, посвященного борьбе с коронавирусом, ни разу не назвал его «китайским», хотя обычно говорит именно так.

«Я решил, что мы не должны это слишком уж подчеркивать. Быть может, я это подчеркнул, но это началось после того, как они (китайцы) заявили, что это сделали наши военнослужащие. Наши военнослужащие не имеют к этому никакого отношения», — сказал президент.

При этом он отметил, что болезням обычно дают название по месту их происхождения, и COVID-19, которую вызывает новый коронавирус, происходит именно из КНР. «Я не сожалею об этом. Болезни называют по тому месту, откуда они пришли. Она пришла из Китая. Все знают это», — подчеркнул он.

13 марта заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь написал в своем Twitter, что новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли завезти американские военные.«Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!» — написал он. Власти США эти слова опровергли.

Теги: Дональд Трамп, коронавирус, Китай
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