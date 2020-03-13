В китайском МИДе допустили занесение коронавируса в КНР из США

Новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли завезти американские военные. Об этом в своем Twitter написал заместитель главы информационного департамента МИДа КНР Чжао Лицзянь.

В твите он прикрепил видео с выступления главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) Роберта Редфилда, где тот указал, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружился коронавирус.

«Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединенные Штаты должны [дать] нам объяснение!» — написал Чжао Лицзянь.

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