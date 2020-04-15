В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. Их оформление началось с понедельника, 13 апреля.
Как пояснили власти, пропускная система носит заявительный характер, получить его может каждый человек, но городские власти предупредили, что могут проверить достоверность предоставленных сведений. Пропуск представляет из себя набор букв и цифр. Первые четыре знака обозначат дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволят идентифицировать его владельца и цель поездки.
Электронные пропуска поделены на три категории:
- для поездок на работу или для служебных разъездов. Такой пропуск выдается один раз, срок его действия — до 30 апреля.
- для поездок в медицинские учреждения. Выдается для поездок в конкретную больницу, количество таких пропусков в неделю не ограничено.
- разовый пропуск для поездок в личных целях, не нарушающих правила режима повышенной готовности. Такой пропуск выдается на один день не более двух раз в неделю.