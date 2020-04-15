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В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков

Со среды, 15 апреля, по Москве и Московской области передвигаться можно только при наличии электронного пропуска. За его отсутствие будут штрафовать и автомобилистов, и пассажиров общественного транспорта
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. Их оформление началось с понедельника, 13 апреля.

Как пояснили власти, пропускная система носит заявительный характер, получить его может каждый человек, но городские власти предупредили, что могут проверить достоверность предоставленных сведений. Пропуск представляет из себя набор букв и цифр. Первые четыре знака обозначат дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволят идентифицировать его владельца и цель поездки.

Электронные пропуска поделены на три категории:

  • для поездок на работу или для служебных разъездов. Такой пропуск выдается один раз, срок его действия — до 30 апреля.
  • для поездок в медицинские учреждения. Выдается для поездок в конкретную больницу, количество таких пропусков в неделю не ограничено.
  • разовый пропуск для поездок в личных целях, не нарушающих правила режима повышенной готовности. Такой пропуск выдается на один день не более двух раз в неделю.

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При передвижении на автомобиле пропуск должен быть не только у водителя, но и у каждого пассажира. То же касается поездок на такси.

Власти уточнили, что для передвижения по Москве пешком в рамках установленного режима самоизоляции (в магазин, аптеку и т.д.), получать пропуск не нужно.

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Получить пропуск в Москве можно тремя способами. Во-первых, через портал mos.ru. После оформления, говорится в инструкции, «система отобразит на экране специальный код, который надо будет сохранить — записать, сфотографировать или сделать скриншот — и взять с собой. Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если она указана в заявке».

Второй способ — с помощью СМС специального формата, отправленного на номер 7377. И третий способ — позвонив в Единую справочную службу Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

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Власти Московской области временно остановили оформление пропусков на поездки по телефонному номеру 0250. Для получения разрешения жителям Подмосковья нужно скачать мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». После этого нужно пройти довольно сложную процедуру регистрации, в том числе сообщить информацию о состоянии здоровья.

«Чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 метров от места проживания, разрешение пока не требуется, но в приложении такая возможность уже реализована», — уточнили в подмосковном правительстве.

Проверять наличие пропусков будут также на въезде и выезде из Москвы, а в области — на въезде и выезде из муниципальных образований.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, карантин, Москва
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