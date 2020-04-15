В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков

Со среды, 15 апреля, по Москве и Московской области передвигаться можно только при наличии электронного пропуска. За его отсутствие будут штрафовать и автомобилистов, и пассажиров общественного транспорта

Фото: Андрей Любимов / РБК

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. Их оформление началось с понедельника, 13 апреля.

Как пояснили власти, пропускная система носит заявительный характер, получить его может каждый человек, но городские власти предупредили, что могут проверить достоверность предоставленных сведений. Пропуск представляет из себя набор букв и цифр. Первые четыре знака обозначат дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволят идентифицировать его владельца и цель поездки.

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