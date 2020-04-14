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Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

С 15 апреля автомобили из других регионов не смогут въехать в Москву без наличия специального пропуска. Контролировать въезды в столицу будут ГИБДД и спецназ Росгвардии
Фото: Андрей Любимов / РБК

С 15 апреля всех водителей, въезжающих в Москву, будут проверять на наличие спецпропуска. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД, передает «РИА Новости».

Ранее со ссылкой на источник в пресс-службе об этом сообщил ТАСС. «В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству. При отсутствии пропуска въезжающим будет грозить штраф до 5 тыс. руб.

Собеседник ТАСС уточнил, что для усиления контроля на въездах в столицу будут выставлены наряды спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии. Всего под контролем МВД находятся 160 точек въезда. Источник сообщил, что въезд в столицу автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение делается только для машин из Московской области. По словам еще одного собеседника, въезд машин из других регионов в Московскую область также будет ограничен.

О том, что при въезде в Москву будет проверяться наличие спецпропуска, пресс-служба ГИБДД сообщала 13 апреля, тогда ведомство не уточнило, будет ли это касаться всех без исключения водителей. В ведомстве предупредили, что из-за проверок могут возникнуть пробки.

Посты полиции на въездах в Москву. Фотогалерея
Фотогалерея 

Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля. Цифровой пропуск представляет собой комбинацию из букв и цифр. Получить его можно после регистрации на портале столичной мэрии. Автовладельцы должны указать номер машины, а те, кто собирается пользоваться общественным транспортом, — номер своей карты «Тройка» или «Стрелка».

Пропуска действуют в трех категориях: для поездок на работу, для посещения медицинского учреждения и для перемещения в личных целях. По двум последним категориям срок действия пропуска составляет один день, пропуск для поездок на работу действителен месяц. Число заявок на посещение медучреждения не ограничено, но разрешение на поездку в личных целях можно получить не более двух раз в неделю.

Пропуск для поездок на работу выдается сроком до 30 апреля включительно, количество поездок по нему не ограничено. Получить пропуск можно, заполнив форму на сайте mos.ru, отправив СМС-сообщение или позвонив по телефону. При этом, кроме личных данных, нужно указать информацию о работодателе.

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По данным на 14 апреля в Москве было оформлено 3,2 млн цифровых пропусков, сообщили в департаменте информационных технологий столицы. При этом было выдано порядка 900 тыс. отказов из-за некорректного заполнения данных. «Пропуска выдаются по заявительному принципу, однако все сведения в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях. В случае если какие-либо данные будут введены некорректно или окажутся недостоверными, пропуск будет аннулирован, а граждане, указавшие недостоверную информацию, будут привлечены к административной ответственности», — сообщил глава департамента Эдуард Лысенко, его слова опубликованы в Telegram-канале московского оперштаба.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: ГИБДД
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