Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

С 15 апреля автомобили из других регионов не смогут въехать в Москву без наличия специального пропуска. Контролировать въезды в столицу будут ГИБДД и спецназ Росгвардии

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С 15 апреля всех водителей, въезжающих в Москву, будут проверять на наличие спецпропуска. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД, передает «РИА Новости».

Ранее со ссылкой на источник в пресс-службе об этом сообщил ТАСС. «В связи с введенными дополнительными мерами, связанными с распространением коронавируса, с 15 апреля на всех въездах в Москву сотрудники ГИБДД будут проверять наличие пропуска у всех водителей автомобилей, въезжающих в город», — сообщили агентству. При отсутствии пропуска въезжающим будет грозить штраф до 5 тыс. руб.

Собеседник ТАСС уточнил, что для усиления контроля на въездах в столицу будут выставлены наряды спецназа ОМОН столичного управления Росгвардии. Всего под контролем МВД находятся 160 точек въезда. Источник сообщил, что въезд в столицу автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен, исключение делается только для машин из Московской области. По словам еще одного собеседника, въезд машин из других регионов в Московскую область также будет ограничен.

О том, что при въезде в Москву будет проверяться наличие спецпропуска, пресс-служба ГИБДД сообщала 13 апреля, тогда ведомство не уточнило, будет ли это касаться всех без исключения водителей. В ведомстве предупредили, что из-за проверок могут возникнуть пробки.