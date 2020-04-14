Власти Подмосковья приостановили оформление пропусков по телефону

Ранее с абонентов «МегаФона» из Подмосковья стали списывать деньги за СМС по номеру 0250, хотя выдача пропусков бесплатна. Теперь оформить по нему разрешение временно нельзя. Власти предложили использовать мобильное приложение

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жители Московской области временно не смогут оформить пропуск на поездки по телефонному номеру 0250. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Ранее получить разрешение на перемещения, кроме прочих способов, можно было с помощью СМС на номер 0250. По заявлению властей, эта процедура бесплатна.

В понедельник, 13 апреля, как писали «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Подмосковья, попытавшиеся получить пропуск через СМС, подключали себе платную услугу. За одно сообщение с их баланса списывалось 30 руб. Мобильный оператор пояснял, что не получал от правительства Подмосковья никаких запросов и номер 0250 был привязан к другой услуге. В «МегаФоне» заявили, что исправили ситуацию и компенсируют все расходы на СМС.

Теперь для получения разрешения жителям Подмосковья нужно скачать мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус». Согласно видеоинструкции, опубликованной в Instagram губернатора области Андрея Воробьева, в приложении нужно ввести логин и пароль, совпадающие с теми, что используются на сайте госуслуг. Если пользователь не зарегистрирован там, он создает новый аккаунт, не выходя из приложения.

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После этого необходимо указать свой статус в зависимости от состояния здоровья. Затем пользователь вписывает ФИО, адрес регистрации, выбирает пол, гражданство, прикладывает свое фото, затем вносит паспортные данные, делает фотографию паспорта, а также снимок себя с документом в руках. Как указано в видеоинструкции, пользователь еще два раза должен сообщить информацию о состоянии здоровья, есть ли у него кашель, насморк, боль в мышцах, вписать свою температуру и пульс. После этого появятся варианты причин выхода из дома: выгул собаки, поход в магазин, вынос мусора и другие. С выбором опции на экране возникнет QR-код и начнется отсчет времени. По возвращении домой пользователь должен остановить таймер, говорится в инструкции.

https://www.instagram.com/tv/B-42RVWnwPK/?igshid=wb0acqd150jd

«Чтобы пойти в магазин, аптеку, выгулять собаку, вынести мусор в пределах 100 метров от места проживания, разрешение пока не требуется, но в приложении такая возможность уже реализована», — уточнили в подмосковном правительстве.

Там напомнили, что пропуск понадобится для поездок на работу, в отдаленный гипермаркет, на дачу. Для посещения медучреждений разовый пропуск можно оформлять неограниченное количество раз. Выехать по другим причинам можно не чаще двух раз в неделю. Кроме того, предприниматели и юрлица передают на сайте госуслуг информацию о сотрудниках, которые не могут работать удаленно. В этом случае пропуск оформляется один раз и действует до 30 апреля.

Такой же порядок действий используется в Москве. С 15 апреля пропуска станут обязательными. Жители Подмосковья для поездок в Москву могут оформить пропуска как на областных ресурсах, так и на столичных. Те, кто приезжают из других регионов, должны получить московские пропуска. Их могут аннулировать, если в заявке указаны некорректные данные или документ использовался с нарушением требований. По словам главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, граждан, которые ввели недостоверные сведения, могут привлечь к административной ответственности.