Пандемия коронавируса , 12 апр, 17:22
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Посты полиции на въездах в Москву. Фотогалерея
На въездах в Москву теперь дежурят наряды Госавтоинспекции, такие меры приняли из-за ситуации с распространением коронавируса. Полицейские уточняют у граждан причину приезда в город. Как контролируют въезд в столицу — в фоторепортаже РБК.
С 15 апреля для поездок по Москве и Подмосковью будет необходим пропуск, его можно будет оформить (в том числе на сайтах mos.ru и mosreg.ru) уже с понедельника.
Для получения пропуска нужно указать паспортные данные и сообщить о цели поездки. Водители также должны вписать номер машины, а те, кто планирует перемещаться на общественном транспорте – номер карты «Тройка» или «Стрелка».
Когда пропуск будет оформлен, владелец получит код из 16 символов, где первые четыре цифры – дата окончания действия документа.
При этом, для поездок между Москвой и Подмосковьем подойдет как столичный пропуск, так и областной, тогда как водителям из других регионов для въезда в столицу будет нужен именно московский пропуск.
По словам корреспондента РБК, посетившего съезд на МКАД с Ленинградского шоссе и проспект Маршала Жукова, где установлены посты, в основном останавливают машины с номерами из Подмосковья и регионов.
Пока проверка идет выборочно и имеет уведомительный характер — никого не разворачивают и не штрафуют, водителей предупреждают о том, что со среды пропуска станут обязательными, рассказал корреспонденту РБК сотрудник полиции.