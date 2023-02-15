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В Россию прекратили поставлять «Виагру»
Минпромторг: американская Viatris приостановила поставки «Виагры» в таблетках
Американская компания Viatris, которой принадлежат права на бренд «Виагра», прекратила поставки препарата в России. Об этом сообщили агентству «Интерфакс» в Минпромторге. В ведомстве пояснили, что компания проинформировала о приостановке поставок таблеток «Виагра» в 2022 году.
В Минпромторге особо отметили, что «Виагра» и аналогичные препараты, соответствующие международному непатентованному наименованию (МНН) силденафил, в России пока не производятся, однако «технологическая возможность производства препаратов с таким же действующим веществом в РФ обеспечена».
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