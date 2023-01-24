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В список потенциально дефицитных лекарств внесли корвалол, йод и аспирин

В список потенциально дефицитных лекарств внесли 97 названий — в том числе йод и корвалол
В списке потенциально дефицитных лекарств почти 100 наименований, в том числе востребованные аспирин, парацетамол, корвалол и йод. В Минздраве сообщили, что список нужен как раз для того, чтобы предотвратить возможный дефицит
Склад лекарственных препаратов в Москве
Склад лекарственных препаратов в Москве (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В закрытую часть Государственного реестра лекарственных средств внесли почти 100 препаратов, в отношении которых власти видят риски возникновения дефицита в 2023 году, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на документ.

Всего в списке 97 позиций — 88 непатентованных наименований лекарств с разными дозировками или в разных лекарственных формах.

Список составляет межведомственная комиссия, созданная Минздравом в мае 2022 года, чтобы предотвратить возникновение дефицита препаратов. Эта комиссия может выдавать разрешение на временное обращение лекарств в иностранной упаковке или разрешать ввоз в Россию незарегистрированных препаратов.

В список вошли, например, ибупрофен, парацетамол, аспирин (ацетилсалициловая кислота), стероидный препарат преднизолон, вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка (АДКС), антибиотики амоксициллин и доксициклин, активированный уголь, лидокаин, раствор йода и корвалол в таблетках и каплях (масло листьев мяты перечной + экстракт пустырника + этилбромизовалерианат) и другие лекарства.

В отношении 44 препаратов комиссия выдала заключение о возможности ускоренной регистрации лекарств, для 11 лекарств выданы разрешения на обращение на территории России в иностранной упаковке, также выданы семь разрешений на временное обращение серии или партии незарегистрированных препаратов. Также для внесения изменений по сокращенной процедуре были выданы 80 разрешений, уточняет «Фармвестник».

В пресс-службе Минздрава изданию сообщили, что «в перечень включены препараты, в отношении которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».

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Изменения в закон, которые дают правительству возможность разрешать ввоз препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, были внесены в марте 2022 года. Такие препараты должны иметь на упаковке самоклеящуюся этикетку с информацией о лекарстве на русском языке.

Весной прошлого года, после начала спецоперации и введения западных санкций, россияне начали закупаться лекарствами впрок. В частности, в аптеках Москвы, Подмосковья и некоторых других регионов временно пропадали препараты для щитовидной железы L-Тироксин и «Эутирокс», пациенты с ревматическими заболеваниями жаловались на сложности с покупкой импортного препарата метотрексат. Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что спрос на некоторые виды лекарств в России вырос в десять раз, и призывал граждан страны не сгущать краски и не запасаться лекарствами впрок.

Позднее в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) — операторе системы цифровой маркировки «Честный знак» подсчитали, что в России в марте 2022 года вырос спрос на 95% лекарств. При этом дефицита лекарств не было и снижения импорта также не произошло.

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