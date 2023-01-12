Эксперты назвали самые дорогие приобретенные за счет бюджета лекарства

Аналитики DSM Group назвали самым дорогим лекарством, приобретенным в прошлом году на гостендерах, генотерапевтическую «Лукстурну» — 26 млн руб. за упаковку. Максимальный объем закупок — у «Спинразы» от мышечной атрофии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Какой препарат оказался самым дорогим

Самым дорогим препаратом, закупаемым в России на государственных тендерах, по итогам десяти месяцев 2022 года стала швейцарская «Лукстурна», согласно произведенным для РБК подсчетам маркетингового агентства DSM Group (при этом в них не учитывались закупки, произведенные правительственным фондом «Круг добра», обеспечивающим лекарствами детей с редкими наследственными заболеваниями). Стоимость одной упаковки «Лукстурны» (действующее вещество — воретиген непарвовек. Швейцарская Novartis реализует его за пределами США по договору со Spark Therapeutics) — препарата генной терапии наследственной дистрофии сетчатки глаза — составила 25,99 млн руб., всего их было закуплено семь штук на 181,9 млн руб.

Наследственная дистрофия сетчатки глаза (пигментный ритинит) наблюдается с частотой один случай на 3 тыс. человек. В США «Лукстурна» была одобрена к применению в 2017 году, через несколько месяцев она была разрешена к применению в Европе. Стоимость курса лечения обоих глаз в США на тот момент составляла $850 тыс. В России регистрация препарата состоялась в апреле прошлого года по регламенту ЕАЭС. «Лукстурна» не включена в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП), и ее цена не регулируется государством.

При этом еще летом 2021 года «Лукстурна» была включена в перечень лекарств, закупаемых фондом «Круга добра», и он подписал соглашение с фармдистрибьютором «Ирвин 2» о ввозе «Лукстурны» по процедуре для не зарегистрированных в стране лекарств. В «Ирвин 2» РБК сообщили, что поставляют «Лукстурну» в Россию третий год. «Объем наших поставок «Лукстурны» для «Круга добра» в 2021 году был девять упаковок на сумму 259,2 млн руб., в 2022 году — 19 упаковок на 392,6 млн руб.», — сообщил генеральный директор «Ирвин 2» Михаил Степанов.

Эффективность и оправданность применения дорогостоящих препаратов, к каким относятся генотерапевтические, зависят от стадий заболеваний, на которых они применяются, способов оценки эффективности, безопасности и экономических затрат, а также возможностей общества финансировать доступ к таким технологиям, отмечает иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В Novartis РБК намерения зарегистрировать предельную цену не прокомментировали.

В пятерку самых дорогих лекарств, закупаемых за бюджетные средства, также вошли, согласно подсчетам DSM Group, «Стрензик» (в среднем 6 млн руб. за большую упаковку), «Спинраза» (4,7 млн руб.), «Бринейра» (3,4 млн руб. за большую упаковку) и «Трансларна» (3,1 млн руб. за упаковку).

Какие дорогие препараты закупались в самых больших объемах

Лидером среди самых дорогих препаратов по суммарному объему закупок — 4,7 млрд руб. — стала «Спинраза» (нусинерсен), производимая Biogen и поставляемая в Россию компанией Janssen, для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА).

Всего за счет средств федерального и региональных бюджетов была закуплена 1 тыс. упаковок этого препарата. С учетом закупок фонда «Круг добра» объем закупок возрастает до 13,1 млрд руб., следует из годового отчета аналитического агентства Headway Company, с которым ознакомился РБК. Это на 33% меньше, чем годом ранее — 19,3 млрд руб. (в первый год терапии пациенту требуется шесть инъекций препарата, в последующие — четыре). Цена на препарат на гостендерах снизилась всего на 8% по сравнению с предельной зарегистрированной производителя — 5,1 млн руб.

По оценкам главы фонда «Семьи СМА» Ольги Германенко в России могут проживать около 3 тыс. человек с СМА, 70% которых — дети. В регистре фонда сейчас числятся 1311 человек со СМА, в том числе 934 ребенка.

Второе место по объему закупок занял препарат «Стрензик» (асфотаза альфа) от швейцарской Alexion от орфанного заболевания гипофосфатазия (при нем происходит нарушение формирования костей). Он был приобретен госзаказчиками совокупно на 1,7 млрд руб. (361 упаковка) в двух различных дозировках. В 2021 году на асфотазу альфа было объявлено 38 тендеров с совокупной начальной максимальной ценой почти 2 млрд руб. Из них 14 — на 1,38 млрд руб. — за счет средств «Круга добра», подсчитал РБК на основе данных госзакупок. Препарат не входит в перечень ЖНВЛП и не имеет установленной предельной цены.

Третье место по объему закупок — 557,3 млн руб. — заняла не зарегистрированная в России «Трикафта» (элексакафтор + тезакафтор + ивакафактор), которая предназначается для таргетной терапии большинства пациентов с муковисцидозом (самое распространенное из наследственных заболеваний). Из данных госреестра лекарственных средств следует, что представитель производителя препарата — французская Sanofi — не подавала заявку на его регистрацию. Согласно данным сайта госзакупок, в 2021 году на закупку «Трикафты» было объявлено 42 исключительно региональных тендера с совокупной начальной максимальной ценой 591,2 млн руб. Одна упаковка «Трикафты» обошлась в прошлом году в среднем в 2,1 млн руб.

РБК направил запросы в упомянутые компании.

Какие самые дорогие препараты пациенты покупали самостоятельно

В десятке самых дорогих лекарств, купленных россиянами в аптеках за собственные средства за десять месяцев прошлого года, в основном онкопрепараты, средняя цена составила 362 тыс. руб. за упаковку, объем продаж — 62,2 млн руб. Самым дорогим в этой группе стал противораковый препарат «Кабометикс» (кабозантиниб). Его средняя розничная цена оказалась на уровне 506,2 тыс. руб. за самую большую дозировку. Всего за десять месяцев было куплено 19 упаковок в двух разных дозировках. Препарат не был включен в так называемые клинико-статистические группы (КСГ) на 2022 год, по которым происходит тарификация оплаты лечения за счет средств ОМС. Тем не менее с 2020 года «Кабометикс» включен в перечень ЖНВЛП, а значит, может закупаться по региональной и федеральной льготе. За прошлый год на него было объявлено 358 тендеров на 3,8 млрд руб. в начальных максимальных ценах.

Второе место по цене (459,5 тыс. руб. за упаковку) занял противораковый «Эриведж» (висмодегиб) от Roche (также не был включен в тарифы на 2022 год). Всего его было куплено две упаковки. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк говорит, что онкопрепараты редко продаются в фармрознице и столь малые объемы продаж, скорее всего, связаны с затянутыми сроками поставки препаратов в госбольницы. Это подтверждает источник РБК на рынке фармацевтического ретейла. Шуляк также отмечает, что число самостоятельных покупателей дорогостоящих препаратов ежегодно снижается — сначала из-за пандемии, затем из-за инфляции и, наконец, из-за релокации.

Генеральный директор компании «Протек» Дмитрий Погребинский подтвердил РБК, что в течение 2022 года наблюдались задержки в поставках лекарственных средств из-за рубежа, однако они не способствовали формированию серьезной дефектуры (дефицита) препаратов. Сейчас главное, что производственные компании не отказываются от поставок, добавил он.

РБК направил запрос в Минздрав и Фонд ОМС.

На третьем месте по максимальной розничной цене оказался препарат от рака крови «Венклекста» (венетоклакс) от Abbvie — 420,5 тыс. руб. Ее было куплено три упаковки.

Наибольшее число упаковок из самых дорогих лекарств в рознице было куплено препарата «Пикрэй» (алпелисиб) от Novartis, применяемого при раке молочной железы с мутацией PIC3CA, встречающейся примерно у 30% пациенток, — 78 штук на 24,1 млн руб.