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Путин заявил о росте цен на лекарства и их дефиците

Владимир Путин заявил о дефиците лекарств и росте цен на них
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

После выборочной проверки аптек в России выявлен дефицит отдельных лекарств, а также рост цен на них, заявил в ходе совещания с членами правительства президент Владимир Путин. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Несколько слов сказать о лекарственном обеспечении. Дело в том, что, во-первых, и цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам», — сказал президент.

Рост производства фармацевтической продукции за три квартала прошлого года составил примерно 22%, а доля отечественных лекарственных препаратов на рынке — 60%, указал Путин. «Тем не менее и дефицит образовался, по некоторым препаратам, и цены подросли», — добавил он.

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Владимир Путин лекарства дефицит рост цен
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