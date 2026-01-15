 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Защита назвала «сырым» обвинение против главврача роддома в Кузбассе

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Обвинение против главврача роддома в Кузбассе, где погибли девять младенцев во время новогодних праздников, Виталия Хераскова является расплывчатым, абстрактным и сырым, заявил РБК адвокат обвиняемого Игорь Михайлович из коллегии «Аронов и партнеры».

Михайлович сообщил, что Херасков не признает вину и счел обвинение против него непонятным. «И оно [обвинение], на наш взгляд, не соответствует требованиям, которые Уголовно-процессуальный кодекс предъявляет к подобного рода документам, а именно к постановлению о привлечении в качестве обвинения», — отметил защитник.

Заседание, на котором решится вопрос о мере пресечения Хераскову, началось в 16:00 по местному времени (12:00 мск) в Новокузнецке. Главврачу вменяют ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).

Что известно о гибели младенцев в Кузбассе и какие будут последствия
Общество
Фото:Светлана Шереметьева-Шерстнёва / РИА Новости

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Егор Алимов, Мария Лисицына Мария Лисицына
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
ФСИН выступил с опровержением после данных о ходатайстве маньяка Шипилова Общество, 12:24
В США застопорилось принятие закона о регулировании крипторынка Крипто, 12:18
На Камчатке ввели режим ЧС после гибели людей при сходе снега с крыш Общество, 12:17
Стинг выплатил The Police почти $800 тыс в споре за авторские отчисления Общество, 12:15
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Маск ограничил редактирование фото в Grok после скандала с «раздеванием» Life, 12:13
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Исландии сочли почти неизбежным вступление в ЕС из-за США и Гренландии Политика, 12:12
Клуб КХЛ назначил третьего за сезон главного тренера Спорт, 12:09
Главу отделения почты заподозрили в поджоге здания ради кражи ₽60 млн Общество, 12:06
Защита назвала «сырым» обвинение против главврача роддома в Кузбассе Общество, 12:05
Гибкие льготы в России: итоги исследования и основные тренды Компании, 12:00
Следствие запросило арест для завотделением роддома в Новокузнецке Общество, 11:57
Одиночество топ-менеджера: как расти дальше, если вы уже на пике карьеры Образование, 11:54