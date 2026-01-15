Защита назвала «сырым» обвинение против главврача роддома в Кузбассе

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Обвинение против главврача роддома в Кузбассе, где погибли девять младенцев во время новогодних праздников, Виталия Хераскова является расплывчатым, абстрактным и сырым, заявил РБК адвокат обвиняемого Игорь Михайлович из коллегии «Аронов и партнеры».

Михайлович сообщил, что Херасков не признает вину и счел обвинение против него непонятным. «И оно [обвинение], на наш взгляд, не соответствует требованиям, которые Уголовно-процессуальный кодекс предъявляет к подобного рода документам, а именно к постановлению о привлечении в качестве обвинения», — отметил защитник.

Заседание, на котором решится вопрос о мере пресечения Хераскову, началось в 16:00 по местному времени (12:00 мск) в Новокузнецке. Главврачу вменяют ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность).

