Генпрокуратура потребовала конфисковать у Абызова 32 млрд руб.

Михаил Абызов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Генеральная прокуратура потребовала изъять и обратить в доход государства деньги бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова в сумме свыше 32 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлено, что в период с мая 2012 года по май 2018 года, занимая государственную должность, Абызов систематически нарушал установленные законами запреты. Так, при поступлении на службу он скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, в частности о владении им не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Сведения о наличии названного имущества Абызовым как государственным служащим на протяжении пяти лет не декларировались», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ходе проверки также выяснилось, что Абызов продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, находясь на государственной службе, настаивают прокуроры.

Исковое заявление подано в Гагаринский суд Москвы, уточнили в Генпрокуратуре.