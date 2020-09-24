Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 77,18 (+0,82) Инвестиции, 14:10
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 89,98 (+0,73) Инвестиции, 14:10
Роднина назвала Тутберидзе виновной в уходе фигуристок из ее группы Спорт, 19:35 Эксперт оценил новые правила проверки счетчиков Общество, 19:33 Генпрокуратура заявила о наличии у Абызова кипрских и эстонских компаний Общество, 19:24 Горбачев похвалил протестующих в Белоруссии Политика, 19:16 Группа «Кино» сообщила о переносе концертов из-за пандемии Общество, 19:15 Зайцева назвала политизированным решение суда лишить ее медали Игр в Сочи Спорт, 19:12 В Петербурге третью больницу повторно переведут на прием людей с COVID-19 Общество, 19:07 Литва приняла резолюцию с призывом приостановить «Северный поток — 2» Политика, 19:04 Борисов заявил о необходимости построить нефтехимический завод «Роснефти» Бизнес, 19:04 X5 Retail Group пообещала устранить нарушения в закрытых «Перекрестках» Общество, 18:55 Дипломаты сообщили об участившихся отказах на въезд россиян в Турцию Общество, 18:46 Китай отреагировал на инаугурацию Лукашенко Общество, 18:45 Зайцева обратится в швейцарский суд после решения CAS лишить ее медали Спорт, 18:44 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 18:38
Задержание Абызова ,  
0 

Генпрокуратура заявила о наличии у Абызова кипрских и эстонских компаний

Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, находясь на государственной службе, владел пятью кипрскими компаниями, что запрещено российским законодательством. Соответствующее заявление сделал прокурор в Гагаринском суде Москвы, где проходит заседание по иску об аресте имущества Абызова, передает ТАСС.

По словам стороны обвинения, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что Абызов владел компаниями: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited и Vantroso Traiding Limited.

Также прокурор указывает, что в 2015 и 2016 годах Абызов задекларировал в налоговой инспекции кипрские компании, воспользовавшись «законом об амнистии капиталов», но как частное лицо.

Путину докладывали о бизнесе Абызова после жалоб Альфа-банка
Общество
Михаил Абызов

Кроме того, в надзорном органе считают, что в 2018 году Абызов лично участвовал в продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») как гарант безопасности сделки. Таким образом средства от продажи акций в размере 32,5 млрд руб. поступили на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний, утверждают в Генпрокуратуре.

Также на заседании прокурор сообщил, что Абызов, по данным на 2015 год, незаконно владел еще примерно 70 компаниями в Эстонии.

Адвокат ответил, что в 2015 году Генпрокуратура провела проверку в отношении Абызова, которая не выявила каких-либо нарушений с его стороны.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Абызов же назвал документы о его владении иностранными компаниями подделкой и потребовал проверить их подлинность.

Фургала и Абызова посадили в одну камеру в «Лефортово»
Политика
Михаил Абызов

Накануне Мосгорсуд продлил арест Абызову до конца декабря. Экс-министра арестовали весной 2019 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК), а также в незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил 4 млрд руб. у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Генеральная прокуратура потребовала изъять у Абызова и обратить в доход государства более 32 млрд руб. Всего соучастниками Абызова названы 15 человек.

Михаил Абызов Генпрокуратура
Материалы по теме
СК сообщил о завершении следственных действий по делу Абызова
Общество
Генпрокуратура потребовала конфисковать у Абызова 32 млрд руб.
Общество
Еще одного фигуранта дела Абызова объявили в международный розыск
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter