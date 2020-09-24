Генпрокуратура заявила о наличии у Абызова кипрских и эстонских компаний

Михаил Абызов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, находясь на государственной службе, владел пятью кипрскими компаниями, что запрещено российским законодательством. Соответствующее заявление сделал прокурор в Гагаринском суде Москвы, где проходит заседание по иску об аресте имущества Абызова, передает ТАСС.

По словам стороны обвинения, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что Абызов владел компаниями: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited и Vantroso Traiding Limited.

Также прокурор указывает, что в 2015 и 2016 годах Абызов задекларировал в налоговой инспекции кипрские компании, воспользовавшись «законом об амнистии капиталов», но как частное лицо.

Кроме того, в надзорном органе считают, что в 2018 году Абызов лично участвовал в продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») как гарант безопасности сделки. Таким образом средства от продажи акций в размере 32,5 млрд руб. поступили на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний, утверждают в Генпрокуратуре.