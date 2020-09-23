Мосгорсуд оставил Абызова под арестом до конца декабря

Мосгорсуд до 25 декабря продлил арест экс-министру «Открытого правительства» Михаилу Абызову, сообщает ТАСС.

Также арест продлен другим фигурантам дела: бывшему главе компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, экс-гендиректору группы «Ру-ком» Николаю Степанову и замгендиректору Михаилу Русакову, председателю совета директоров «Первого строительного фонда» Александру Пелипасову и директору по экономике и финансам «Рэмис» Галине Фрайденберг.

Абызова арестовали весной 2019 года. Следственные дела в отношении него завершились 13 августа. Его обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК), отмывании денежных средств (ч. 4 ст. 174 УК), а также в незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По данным следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил 4 млрд руб. у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Генеральная прокуратура потребовала изъять у Абызова и обратить в доход государства более 32 млрд руб. Всего соучастниками Абызова названы 15 человек.