Наместника Киево-Печерской лавры прооперировали

Неделю назад митрополита Павла освободили из-под стражи под залог в 33 млн грн. Теперь адвокат сообщил, что его прооперировали в кардиологическом отделении

Митрополит Павел (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Наместник Киево-Печерской лавры со стороны канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Павел (Петр Лебедь), который проходит по нескольким уголовным делам и был отпущен из-под стражи под залог, попал в больницу, сообщил его адвокат Никита Чекман в телеграм-канале.

«Митрополит Павел сегодня был срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц города Киева, и проведено оперативное вмешательство», — рассказал юрист. Других подробностей он не привел.

Ранее Чекман отмечал, что подавал в суд документы о необходимости проведения постоянных обследований митрополита «в связи с имеющимся [у него] рядом достаточно серьезных хронических заболеваний», однако их не приняли к рассмотрению.

Уголовное преследование 62-летнего клирика со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) началось в январе. Тогда его обвинили в разжигании религиозной вражды из-за слов «сущий бес и самосвят» в адрес предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ; УПЦ считает ее раскольнической) митрополита Епифания и обвинений в адрес украинских властей в «гонениях на Церковь».

Позднее к этому добавилось еще несколько обвинений — в частности, в нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений и оправдании «вооруженной агрессии против Украины». По ним Павлу грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Митрополит называл свое преследование политическим.

В апреле суд постановил избрать Павлу меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако когда в июле число обвинений против него увеличилось, священника отправили под стражу с возможностью выйти на свободу под залог в 33 млн грн (около 88 млн руб. по курсу ЦБ на момент публикации). 7 августа залог был внесен и наместник вышел на свободу. Как рассказал Чекман, собрать деньги помогли прихожане УПЦ, залог за митрополита внесли около тысячи человек.

Незадолго до того, как Павел попал под домашний арест, ПЦУ назначила в лавру своего наместника — им стал архимандрит Авраамий (Лотыш), который перешел в ПЦУ из УПЦ. В последней заявили, что на него наложен запрет в служении «за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя».