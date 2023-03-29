Ушедший в ПЦУ архимандрит стал наместником Киево-Печерской лавры
Архимандрит Авраамий (Лотыш) назначен исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры, решение принял глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний, сообщается на сайту ПЦУ.
Авраамий ранее обратился к Епифанию с просьбой «утвердить его в числе братии в составе монастыря» ПЦУ.
На это отреагировала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). На ее сайте размещено сообщение, что на Лотыша, бывшего насельника лавры, наложен запрет в служении «за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя». Со стороны УПЦ наместником лавры является митрополит Павел.
ПЦУ — это автокефальная церковь, которая появилась в 2018 году. УПЦ ранее относилась к Московскому патриархату, но в мае прошлого года объявила о своей независимости. УПЦ и РПЦ не признают ПЦУ.
29 марта было крайним сроком, обозначенным дирекцией заповедника «Киево-Печерская лавра» для выселения священнослужителей УПЦ. Государство решило расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ, поскольку выявило нарушения в использовании вверенного церкви имущества.
УПЦ называла данное решение «беззаконием». Священнослужители канонической церкви 20 марта пытались добиться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы донести до него свою позицию, но безуспешно. В Минкульте страны одним из условий, по которым монахи могут остаться в лавре, называли их переход из УПЦ в ПЦУ.
Три дня спустя церковь подала иск в суд, чтобы оспорить требование о выселении. Как сообщил митрополит Павел 29 марта, уже три судьи взяли самоотвод. «Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал он. Наместник лавры также исключил выселение монахов из обители до окончания судебного разбирательства.
28 марта на Священном Синоде ПЦУ была подтверждена просьба церкви передать ей помещения Киево-Печерской лавры после выселения оттуда монахов УПЦ.