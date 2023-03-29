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Ушедший в ПЦУ архимандрит стал наместником Киево-Печерской лавры

Глава ПЦУ назначил врио наместника Киево-Печерской лавры ушедшего из УПЦ архимандрита
ПЦУ назначила своего врио наместника Киево-Печерской лавры в день выселения из обители монахов канонической УПЦ. Они заявили, что не покинут лавру до решения суда. Назначенный ПЦУ наместник ранее был служителем УПЦ
Архимандрит Авраамий (Лотыш)
Архимандрит Авраамий (Лотыш) (Фото: pomisna.info)

Архимандрит Авраамий (Лотыш) назначен исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры, решение принял глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний, сообщается на сайту ПЦУ.

Авраамий ранее обратился к Епифанию с просьбой «утвердить его в числе братии в составе монастыря» ПЦУ.

На это отреагировала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ). На ее сайте размещено сообщение, что на Лотыша, бывшего насельника лавры, наложен запрет в служении «за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя». Со стороны УПЦ наместником лавры является митрополит Павел.

ПЦУ — это автокефальная церковь, которая появилась в 2018 году. УПЦ ранее относилась к Московскому патриархату, но в мае прошлого года объявила о своей независимости. УПЦ и РПЦ не признают ПЦУ.

29 марта было крайним сроком, обозначенным дирекцией заповедника «Киево-Печерская лавра» для выселения священнослужителей УПЦ. Государство решило расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ, поскольку выявило нарушения в использовании вверенного церкви имущества.

УПЦ называла данное решение «беззаконием». Священнослужители канонической церкви 20 марта пытались добиться встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы донести до него свою позицию, но безуспешно. В Минкульте страны одним из условий, по которым монахи могут остаться в лавре, называли их переход из УПЦ в ПЦУ.

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Три дня спустя церковь подала иск в суд, чтобы оспорить требование о выселении. Как сообщил митрополит Павел 29 марта, уже три судьи взяли самоотвод. «Это свидетельствует о том, что существует давление, не знаю от кого, на право защитить себя, на право закона», — сказал он. Наместник лавры также исключил выселение монахов из обители до окончания судебного разбирательства.

28 марта на Священном Синоде ПЦУ была подтверждена просьба церкви передать ей помещения Киево-Печерской лавры после выселения оттуда монахов УПЦ.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Киево-Печерская лавра Украинская православная церковь ПЦУ УПЦ
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