Суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры

Суд удовлетворил иск заповедника «Киево-Печерская лавра» к УПЦ, согласно этому решению монахи находятся на территории монастыря безосновательно и должны быть выселены. Встречный иск УПЦ к заповеднику ранее был отклонен

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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск государственного музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к Украинской православной церкви (УПЦ), что позволит начать выселение монахов из лавры. О решении суда в телеграм-канале сообщил адвокат УПЦ Никита Чекман.

«Слушаем короткий текст одного из самых позорных решений в истории современной Украины. Суд удовлетворил иск заповедника», — сообщил юрист.

Заповедник подал иск в суд к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом в связи с тем, что договор об аренде монастырем лавры в марте был расторгнут правомерно и поэтому монахи не могут более пребывать на территории обители. Законность расторжения договора суд подтвердил накануне, 9 августа. В связи с этим заповедник также требовал, чтобы суд обязал монахов выселиться из лавры и передать все помещения заповеднику.

Чекман заявлял, что решение суда по поводу расторжения договора будет обжаловано. Относительно нового вердикта он еще не делал заявлений, однако «Политика страны» отмечает, что хозяйственный суд — суд первой инстанции и его решение может быть обжаловано.

Издание отмечает, что с 11 августа вход в лавру для посетителей будет закрыт «из-за препятствования работе заповедника по доступу к помещениям Нижней лавры с целью урегулирования определенных вопросов его администрацией». Исключение составят священники, монахи и работники мужского монастыря.

С момента расторжения договора монахам не раз поступали требования о выселении, в том числе звучали угрозы добиться этого через суд. Условием, по которому они могли бы остаться в лавре, власти называли переход в автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ, ее РПЦ и УПЦ считают раскольнической).

МИД России называл «захват» лавры «нелегитимным с правовой и безнравственным с духовной точки зрения деянием нынешних властей в Киеве». Ведомство утверждало, что «раскол православия» — это «цель, которую давно провозгласили в Вашингтоне».