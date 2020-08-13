ВОЗ заявила о планах изучить больше данных о российской вакцине от COVID

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена собрать больше информации о российской вакцине от коронавирусной инфекции, прежде чем содействовать расширению ее применения в других странах. Об этом на брифинге заявил старший советник гендиректора организации Брюс Эйлворд, передает корреспондент РБК.

По словам советника, сейчас у ВОЗ недостаточно информации в отношении российской вакцины от COVID-19. Эйлворд отметил, что организация ведет переговоры с Россией, чтобы «выяснить статус этого продукта и те клинические испытания, через которые вакцина прошла». После этого можно будет определить последующие действия.

Представитель ВОЗ уточнил, что сейчас в организации известно о более чем 170 «кандидатных» вакцинах, 26 из которых уже проходят клинические испытания. Российская разработка не включена в портфель международного механизма COVAX, призванного обеспечить доступ всех стран к вакцине от COVID-19.

11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации «первой в мире» вакцины от коронавирусной инфекции. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.