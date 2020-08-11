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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко заявил об эффективности и безопасности вакцины от COVID

Михаил Мурашко
Михаил Мурашко (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину, что российская вакцина от коронавируса имеет высокую эффективность и безопасность. Слова министра приводятся на сайте Кремля.

«Вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации», — отметил министр.

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11 августа Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавирусной инфекции.

Президент сообщил, что одна из его дочерей была в числе добровольцев, которым ввели вакцину еще до этапа ее регистрации. По словам Путина, после первого укола у нее поднялась температура до 38 градусов, на следующий день у нее было 37 с небольшим. После второй прививки температура также поднималась, однако потом все сошло на нет.

По словам Мурашко, производство вакцины будет осуществляться на двух площадках — Центра им. Гамалеи, разработчика вакцины, и компании «Биннофарм».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: вакцина, коронавирус, Минздрав
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