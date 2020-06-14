Пандемия коронавируса , 14 июн, 10:57
0
В России за сутки умерли 119 заразившихся коронавирусом
За прошедшие сутки в России скончались 119 человек, у которых подтвердился коронавирус, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии в стране умерли 6948 заразившихся COVID-19.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Материал дополняется.