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Собянин спрогнозировал сокращение смертности от COVID в Москве в июне

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эпидемия коронавируса пошла на спад, в июне смертность среди заболевших в Москве станет ниже. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

«В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня в июне спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь», — сказал он.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве, по его словам, летальность среди заболевших ниже, чем во «многих городах мира», однако смертность по маю все равно «достаточно большая».

Собянин указал, что, по предварительным данным, в столице умерли 5260 зараженных, чьей основной или сопутствующей причиной смерти стал коронавирус. Основной причиной смерти COVID-19 назван в 2,7 тыс. случаев.

«Около 1 тыс. человек умерли от других причин, но ковид стал своеобразным катализатором. Сказать, что он вообще ни при чем, — нельзя, он действительно повлиял на смерть», — отметил мэр, уточнив, что власти, по рекомендациям ВОЗ, считали «не только тех, у кого был положительный тест, но и у кого была явная клиническая картина».

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Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что в мае смертность в городе выросла в полтора раза по сравнению со средним значением этого месяца в последние три года. В мае 2020 года в Москве зарегистрировали 15 713 смертей, в мае 2019-го умерших было 9998, в 2018 году — 9808 человек и за аналогичный период 2017-го зафиксировали 9935 смертей. Таким образом, превышение смертности в мае 2020 года составило 5799 случаев. «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае)», — отмечалось в сообщении.

По статистике федерального оперативного штаба, в Москве с начала эпидемии от коронавируса умерли 3085 человек.

За последние сутки в городе выявили 1195 новых заболевших, это самый низкий суточный прирост с 11 апреля. Общее число зараженных выросло до 199 785 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Москва, Сергей Собянин, коронавирус
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