Собянин спрогнозировал сокращение смертности от COVID в Москве в июне

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Эпидемия коронавируса пошла на спад, в июне смертность среди заболевших в Москве станет ниже. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

«В июне смертность будет гораздо ниже, эпидемия пошла на убыль, и мы сегодня в июне спасаем тех людей, которые заболели у нас еще в мае месяце, борются врачи за каждую жизнь», — сказал он.

В Москве, по его словам, летальность среди заболевших ниже, чем во «многих городах мира», однако смертность по маю все равно «достаточно большая».

Собянин указал, что, по предварительным данным, в столице умерли 5260 зараженных, чьей основной или сопутствующей причиной смерти стал коронавирус. Основной причиной смерти COVID-19 назван в 2,7 тыс. случаев.